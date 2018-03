AGENDA POLÍTICA-Lula lança PAC em três favelas do Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem visita prevista ao Rio de Janeiro na sexta-feira para lançar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em três favelas da cidade: Rocinha, Alemão e Manguinhos. As obras de urbanização nas três favelas, que custarão 900 milhões de reais, estão previstas para começar em março e causaram controvérsia em relação a questões de segurança. A Secretaria de Segurança do Rio chegou a anunciar o uso de blindados das Forças Armadas para transportar e proteger os policiais que farão a segurança dos operários durante as obras. Lula tem dito que as obras vão ser feitas sem a presença das Forças Armadas e excesso de segurança. O presidente afirma que as obras trarão dignidade para a população, que sabe da importância dos projetos e também vai trabalhar durante a urbanização. As favelas que serão atingidas pelo PAC enfrentam sérios problemas de violência e a polícia do Rio informou que traficantes dos complexos do Alemão e de Manguinhos estavam se instalando em outros locais para escapar do reforço da segurança durante as obras do PAC. No Congresso, três temas vão dominar os debates na próxima semana. A CPI mista dos cartões corporativos, a votação do Orçamento da União e o andamento da proposta de reforma tributária. Na CPI, permanece o impasse entre oposição e governo para ocupar os postos de comando. Depois das pressões de opositores que levaram o PMDB a ceder a presidência para o PSDB, o PT passou a reivindicar o cargo. Até então os petistas ficariam com a relatoria. Na tentativa de por ordem na discussão, o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), disse que espera a indicação dos integrantes da comissão até terça-feira, caso contrário fará ele mesmo as indicações. A proposta orçamentária de 2008 deve ir ao plenário do Congresso na quarta-feira, mas o PSDB pode usar de manobra para tentar suspender recursos dirigidos a diferentes projetos do governo, aprovados na quinta-feira na comissão mista. O partido vê irregularidades, negadas pelos dirigentes da comissão. Na Câmara dos Deputados, o projeto de reforma tributária deve começar a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que deve indicar a constitucionalidade das propostas apresentadas pelo governo nesta semana. O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), também deve indicar os membros da comissão especial que vai analisar o projeto na sequência. Dois deputados estão cotados para a relatoria: o ex-ministro Antônio Palocci (PT-SP) e Sandro Mabel (PR-GO). Em Campinas (SP), o presidente Lula participa da inauguração de satélite de monitoramento da Embrapa e de laboratório de nanociência e nanotecnologia. (Reportagem de Carmen Munari; Edição de Mair Pena Neto)