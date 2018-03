AGENDA POLÍTICA-Obama é expectativa em Cúpula das Américas

O fim do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba --único país latinoamericano sem assento na cúpula-- deve ser tema da reunião, assim como a crise financeira internacional. A cúpula reúne 34 países das Américas.

Antes, no Rio de Janeiro, Lula abre o Fórum Econômico Mundial na América Latina, evento regional do Fórum Econômico Mundial sediado em Davos, na Suíça. Mais de 500 pessoas de 37 países devem comparecer. A crise será o foco do encontro.

Veja, a seguir, os principais acontecimentos da próxima semana.

SEGUNDA-FEIRA

-- Em Brasília, Lula tem encontro com o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique da Silva Santos, e, em seguida, participa da cerimônia de assinatura do 2o Pacto de Reforma da Justiça.

-- À tarde, Lula participa da reunião de coordenação política, que reúne os principais ministros do governo, e também do encontro do Conselho Político, integrado, além dos ministros, por líderes e presidentes de todos os partidos da coalizão governista.

-- O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, tem encontro com jornalistas na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro para apresentar painel sobre as políticas de trabalhistas do governo Lula.

TERÇA-FEIRA

-- O presidente Lula viaja à cidade de Telêmaco Borda (PR) para a comemoração de 110 anos da empresa Kablin e, mais tarde, parte para o Rio de Janeiro onde participa do encerramento do evento "Latin America Aero & Defense 2009", que reúne empresas fornecedoras de equipamentos e serviços às Forças Armadas.

QUARTA-FEIRA

-- Ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula participa do Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina. Em seguida, visita o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e, depois, vai à cerimônia de premiação da 4a Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas.

QUINTA-FEIRA

-- O presidente Lula participa de solenidade de apresentação de novos oficiais generais e vai à cerimônia de abertura do 6o Reconhecimento Nacional às Micro e Pequenas Empresas, evento promovido pelo Movimento Brasil Competitivo, Sebrae Nacional, Gerdau, Fundação Nacional da Qualidade e Petrobras.

-- Cerca de 200 prefeitos estarão em Brasília para debater a redução dos recursos que recebem do Fundo de Participação dos Municípios como reflexo de medidas anticrise. O movimento espera encontro pela manhã com o presidente Lula.

SEXTA-FEIRA

-- Em Trinidad e Tobago, o presidente Lula participa da 5a Cúpula das Américas, de 17 a 19 de abril.

-- O Diretório do PT paulista realiza seminário para discutir alternativas de superação da crise. O deputado Antonio Palocci (SP) é um destaques entre os debatedores, ao lado do senador Aloizio Mercadante (SP) e do economista da Unicamp Luiz Gonzaga Belluzzo.

(Reportagem de Ana Paula Paiva)