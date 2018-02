Agendamento para passaporte pode levar 30 dias em SP

Quem tem viagem marcada para os próximos dias e ainda não deu entrada no pedido de passaporte deve procurar a sede da PF em São Paulo, no bairro da Lapa, na zona oeste, levando a documentação exigida (documento de identidade, título de eleitor com o comprovante da última eleição, carteira de reservista e a guia de pagamento da taxa de R$ 156,07), além de um comprovante de compra da passagem. A PF informa que, nesses casos, consegue emitir o passaporte de um dia para o outro.

As unidades do interior do Estado também passaram por dificuldades nos últimos meses, mas como a procura é muito inferior à da capital, os reflexos foram menos sentidos. A PF espera conseguir reduzir ainda mais o tempo de espera nas próximas semanas, uma vez que o movimento em julho costuma ser menor do que em outras épocas do ano, justamente por ser de um mês de férias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.