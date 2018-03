Agentes acham túnel em prisão de Charqueadas, no RS

Agentes penitenciários descobriram nesta quarta-feira, 20, um túnel de 6 metros de comprimento sob uma cela desativada na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas (RS). Os presos saíam de outras celas e chegavam ao local da escavação por um buraco na parede. A terra era retirada com pedaços de tábuas e depositada em celas próximas. A Brigada Militar informou acreditar que o caminho subterrâneo era escavado há uma semana. O buraco foi tapado no início da noite. Um grupo de seis presos considerados perigosos foi transferido para outros pavilhões. A descoberta da passagem subterrânea ocorreu apenas um dia depois de um tumulto entre presos de diferentes galerias da mesma penitenciária.