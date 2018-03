Agentes capturam pombo que levava celular para presos Agentes de escolta e vigilância penitenciária do Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, município paulista da região de Campinas, capturaram na sexta-feira um pombo com uma pequena bolsa amarrada a seu corpo, na qual havia um aparelho de telefone celular. De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), a ave foi capturada na muralha da unidade prisional. Para atrair o pombo, os agentes usaram iscas de pão.