Agentes da inteligência norte-americana terão mundo virtual

Primeiro os espiões norte-americanos disseram que vasculhariam o Second Life (SL) e outros mundos virtuais em busca de terroristas. Depois, eles afirmaram que jovens que se divertem nesses espaços virtuais não seriam adequados para o ingresso na comunidade de inteligência. Agora, segundo artigo publicado no site da revista Wired, os espiões norte-americanos querem construir, para eles próprios, um mundo virtual nos moldes do SL. E, pasmem, eles querem que esse ambiente tenha uma máquina do tempo. O projeto, batizado de A-SpaceX, foi planejado para ser um provedor de "mundos sintéticos" no qual analistas de inteligência podem não só compartilhar informações com outros colegas, mas com eles mesmos "e seus estados de pensamento prévio". O esforço é parte de um plano de colaboração entre o laboratório de pesquisa da Força Aérea norte-americana, o escritório do diretor nacional de inteligência e o Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), órgão de pesquisa da inteligência dos EUA. Diferente do que ocorre no SL, os analistas que usarem o A-SpaceX poderão voltar no tempo dentro do mundo virtual e ver como eles chegaram a uma conclusão. Quando estiver pronto, espera-se que o A-SpaceX permita que os espiões troquem mensagens instantâneas, criem blogs, compartilhem documentos e mantenham uma rede social ao estilo do Facebook. Mas o projeto A-SpaceX ainda tem um logo caminho a percorrer. A dificuldade de implantação faz com que membros da comunidade de inteligência sejam céticos diante do programa. "Eles não podem nem incorporar as velhas práticas forenses corretamente e vão querer desenvolver um mecanismo de avanço e retrocesso do tempo baseado em inputs múltiplos?", questiona uma fonte. "A iniciativa pode ser um trabalho interessante de pesquisa, mas é apenas isso: não há chance de o projeto entrar em operação tão cedo."