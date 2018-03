Agentes da PF fazem 'marcha dos elefantes brancos' no DF

De acordo com integrantes da Federação Nacional dos Policiais Federais servidores "burocratas, sem experiência operacional em campo" estão sendo indicados por critérios políticos para coordenarem a segurança durante o período da Copa do Mundo. "Na tomada de decisões, policiais especializados e experientes em campo não são ouvidos. E devido às falhas gerenciais, o que se observa é uma tendência emergencial à militarização, com tanques e fuzis apontados para os brasileiros", diz trecho da nota distribuída no protesto por integrantes da Federação.

No momento do manifesto, por volta das 19h, a presidente Dilma Rousseff estava reunida com o governador de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB), para discutir medidas que o governo federal pode adotar para tentar minimizar os problemas que a população está enfrentando com as fortes chuvas que atingem não só Rondônia, mas também o Acre.