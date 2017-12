Agentes de segurança são mortos na região de Sorocaba Dois agentes de segurança - um guarda municipal e um policial militar aposentado - foram executados, no sábado (16) na região de Sorocaba. Um dos crimes ocorreu de madrugada e vitimou um policial militar reformado de 50 anos no Jardim Prestes de Barros, na zona leste de Sorocaba. De acordo com a Polícia Civil, ele estava próximo de uma padaria quando foi rendido por um homem encapuzado que desceu de um automóvel. De acordo com testemunhas, o homem mandou que ele se virasse contra a parede e disparou nove vezes. Em seguida, o autor dos disparos fugiu com o comparsa, que o esperava com o carro ligado. Atingida pelo menos seis vezes, a vítima morreu na hora.