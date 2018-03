Agentes federais apreendem cocaína na via Dutra

Agentes da 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Guarulhos apreenderam, por volta das 21h30 de segunda-feira, 25, na altura do quilômetro 204 da pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, cerca de 7 quilos de cocaína que estavam no interior de um ônibus da Viação São Geraldo. O coletivo, que saiu de Campinas, no interior paulista, e seguia para a capital baiana, foi parado junto à praça de pedágio, em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo os policiais rodoviários, a droga estava distribuída em 7 pacotes envoltos com fita adesiva e no interior de uma mala no bagageiro superior. Uma mulher com duas crianças de colo e um homem, ambos sentados nas poltronas bem abaixo da mala, foram interrogados pelos policiais, mas negaram ser deles a mala contendo a droga. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arujá, onde entraram em contradição ao serem interrogados. Como a mala não estava devidamente etiquetada e os suspeitos negam tudo, a mulher e o rapaz foram liberados, mas, com o prosseguimento das investigações, poderão ter a qualquer momento prisão decretada pela justiça, dependo do que a polícia constatar daqui para frente. A droga foi encaminhada ao Instituto de Criminalística localizado no Hospital Municipal de Urgência (HMU) de Guarulhos, onde será periciada e pesada.