Agentes penitenciários protestam em São Paulo O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo realiza nesta sexta-feira, 06, um protesto em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 250 trabalhadores participam da manifestação, que pede o cumprimento da pauta de reivindicações da campanha salarial.