Agentes resgatam 3 mineiros em Honduras, mas 8 continuam desaparecidos

Eles ficaram soterrados na quarta-feira à tarde em uma mina no município de El Corpus, quando estacas de mandeira que sustentam os corredores da mina caíram na entrada e bloquearam a passagem.

"Já resgatamos três dos mineiros, graças a Deus. Agora vamos continuar procurando os outros oito", disse a jornalistas o chefe do órgão estatal Comissão Permanente de Contingências (COPECO), Moisés Alvarado.

Os três mineiros foram retirados de ambulância e levados a um hospital estatal na cidade de Choluteca. O socorrista da Cruz Verde de El Salvador, Oscar Cruz, comentou que os três estavam desidratados e que um deles tinha uma fratura na perna direita.

O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, escreveu na sua conta no Twitter: "Graças a Deus e aos agentes de resgate três dos hondurenhos retidos na mina já vão rumo ao hospital."

Agentes e mineiros continuavam extraindo terra e pedras com as mãos e algumas ferramentas dos túneis estreitos em uma dramática luta contra o relógio para encontrar os outros oito trabalhadores, diante da angústia de centenas de familiares reunidos nas proximidades da entrada da mina.

A mina, que operava ilegalmente, está situada em uma região montanhosa com mais de 50 pontos de exploração artesanal subterrâneos que formam labirintos complicados e estreitos. A extração de ouro foi retomada na área porque o preço do metal disparou no mercado mundial há alguns anos.