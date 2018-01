‘Agora ninguém pode me tirar do ar’

Digite em seu navegador www.sitedokajuru.com.br. Uma tela preta vai aparecer e, no meio dela, surgirá o ícone de um bonequinho 3D bem fofo, de camisa azul clara e calça bege. É um vídeo do YouTube. Ao clicar no símbolo do "play", o Kajuruzinho ganha vida e o saúda. "Um abraço do tamaaanho do Brasiiil! Posso entrar aí no seu computador, posso? Então muito obrigado. Obrigado principalmente por você entrar no meu site, o sitedokajuru.com.br. Gente, eu aqui vou ter uma televisão aberta, eu ganhei um canal!" Pois é. O homem de 108 processos ("apenas" 12 agora), que afirma já ter gasto mais de R$ 1 milhão com advogados, está de volta à mídia nacional, após uma longa temporada restrito ao sinal do SBT em Ribeirão Preto. "Eu ganhei um canal sem pagar nada, pois no Brasil, para você ter um, é preciso pagar muito caro ou ter algum esquema político", afirma. "Posso escrever de tudo e não tenho patrão ou compromisso comercial." Opa, mas isso não te livra de processos nem de alguém resolver tirar a página do ar, né, Kajuru? "Se fizerem isso, eu abro outro site, ué! Agora não tem mais como me tirar do ar", ri. "Foram me calando durante todos esses anos, até me jogarem em Ribeirão Preto. Agora voltei à mídia nacional graças ao site." Kajuru está eufórico com a novidade. Falastrão e de língua afiadíssima, já comprou briga com o mundo inteiro, em especial cartolas de futebol e políticos. Diz ter sido ameaçado de morte inúmeras vezes e em várias oportunidades ter saído de um emprego por conta de sua boca grande. Sua idéia com o site, lançado em dezembro, é mostrar os bastidores do futebol, "a podridão de fora do campo", como prefere definir. O principal da página é o blog, escrito por dois estudantes de jornalismo que trabalham com ele no programa Kajuru na Área. Há também vídeos que ele vem postando: os programas de 15 minutos exibidos diariamente no SBT de Ribeirão Preto e trechos de entrevistas dele feitas há muito tempo. Mas o filé mesmo é um tal vídeo proibido, de um Globo Repórter televisionado em 2001. Na atração global é exibido um dossiê que aponta diversas supostas falcatruas cometidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e seu presidente, Ricardo Teixeira. Segundo Kajuru, o vídeo ficou escondido da população por anos e anos. Os internautas compraram essa idéia e, na semana de lançamento, o vídeo de 42 minutos (dividido em quatro partes) logo se tornou um dos mais assistidos pelos brasileiros no YouTube. "Recuperei esse material porque o presidente da CBF foi mostrado como um gângster, que enriqueceu com o dinheiro do futebol. Por que ninguém o denunciou de novo desde então?", ataca. "A juventude de 20 anos, que tinha 13 na época da exibição do programa, nem imagina que o ‘dono da Copa de 2014’ é essa pessoa. Ele não mudou não!", dispara. Realmente, o público que gosta do jeito verdadeiro de Kajuru é, em sua grande maioria, formado por jovens. Basta dar uma olhada nas diversas comunidades sobre ele no Orkut ou nos comentários sobre seus vídeos no YouTube: só dá molecada. Ele sabe disso e, por essa razão, acredita na nova vida que ganhou graças à web. Tanto que seu projeto mais ambicioso no universo virtual já tem nome e sobrenome: TV Kajuru Sports. De acordo com o jornalista, a idéia inicial do site era colocar todo santo dia na web o programa interiorano Kajuru na Área. "Mas o meu provedor de internet é pequeno e a produção do programa ainda é simples. Não tenho estrutura para colocar algo que passou da 1h15 a 1h30 na TV às 15 horas na internet", comenta. O jeito foi criar dois programas exclusivamente para o site – que devem entrar no ar após o Carnaval. Terão 15 minutos e serão ao vivo, funcionando por streaming. O primeiro, que será exibido pelas manhãs, é similar à atração que ele comanda no SBT de Ribeirão Preto. "Vou falar e brincar com o internauta, aquele meu jeito normal". Já às tardes será exibido um programa voltado para os brasileiros que moram no exterior, com Kajuru comentando sobre os atletas nacionais que jogam na Europa. É SÓ UM 1 REAL Apesar de se mostrar antenado com a internet, Kajuru diz que não gostava dela. Após perder grande parte da visão, o desejo de interagir com a rede ficou ainda menor. Para quem não sabe, o jornalista ficou cego do olho direito após um deslocamento de retina. Do olho esquerdo, tem apenas 30% da visão. Esses problemas fazem com que ele não possa usar muito o computador devido à luz. Quando mexe na máquina, coloca as letras no tamanho 30 para conseguir ler algo. Além do site, ele vem se dedicando à divulgação do livro Condenado a Falar, lançado recentemente. Segundo Kajuru, já foram vendidas 500 mil cópias da obra. Não, você não leu errado: a obra custa só R$ 1. De conteúdo bombástico (ele alfineta gente de A a Z), o livro não é o seu primeiro trabalho literário. Em 2002, escreveu a história de sua Rádio K, de Goiânia, e as perseguições que ela teria sofrido por parte do governo do estado. Em razão disso, uma ação judicial impediu a circulação da obra, que seria distribuída gratuitamente. Para driblar a censura, Kajuru pôs recentemente todo o conteúdo do trabalho anterior em seu site para qualquer um ler, baixar e divulgar. Caso Condenado a Falar tenha o mesmo destino judicial, ele diz estar preparado. "Não estou nem aí. Eu falo para os internautas o copiarem e o distribuírem na rede. Eu não quero ganhar dinheiro com o livro, jornalista tem de fazer o papel dele. Eu o vendo por R$ 1 para mostrar a verdade."