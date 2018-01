AgraFNP lança Anualpec 2007 Começa um novo ciclo de alta da pecuária brasileira. A partir de 2007, o abate de vacas e a produção de carne bovina devem diminuir, com recuperação dos preços do boi gordo. Este é o tema do artigo de abertura do Anualpec 2007, que acaba de ser lançado pelo Instituto AgraFNP. O texto, do agrônomo Victor Abou Filho, faz um balanço da pecuária brasileira. Tel. (0--11) 4504-1414.