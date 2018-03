Agressão em estação do RJ foi desumana, diz secretário O secretário Estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, classificou como "desumano e inaceitável" a violência com que agentes da Supervia, concessionária que opera os trens da região metropolitana, trataram passageiros na estação de Madureira hoje, mas afirmou que muitos passageiros são os responsáveis por atos de vandalismo que depredam os trens. Segundo o secretário, logo que tomou conhecimento do fato, o governador Sérgio Cabral determinou a demissão dos funcionários.