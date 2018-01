Agressão faz com que escolas australianas proíbam YouTube Um Estado australiano proibiu o acesso ao site de vídeos YouTube nas escolas públicas para tentar conter a agressão virtual de colegas, informou a ministra de Serviços Educacionais, Jacinta Allan, nesta quinta-feira, 1º. Victoria, o segundo Estado mais populoso do país, proibiu o acesso ao popular site de compartilhamento de vídeos em todas as suas 1.600 escolas públicas após uma gangue de estudantes terem filmado uma garota de 17 anos sendo agredida por eles nos subúrbios da capital do Estado, Melbourne. O ataque, que está sendo investigado pela polícia, foi postado no YouTube no final do ano passado. A ministra disse que as escolas e seus respectivos provedores de internet já filtravam diversos sites, fazendo com que o acessso a eles fosse proibido, e que o YouTube foi acrescentado a essa "lista negra". O governo "nunca tolerou agressões entre colegas em escolas, e essa tolerância zero se estende ao mundo virtual", disse Allan. "Todos os alunos têm o direito de aprender em um ambiente seguro e educativo - isso inclui fazer com que a experiência do aprendizado no mundo virtual seja tão produtiva e educativa quanto possível." Uma pesquisa recente realizada pela faculdade de educação da Universidade de Melbourne descobriu que 32% dos alunos com idade entre 12 e 17 anos já sofreram algum tipo de agressão virtual, informou nesta quinta o jornal Herald Sun. Ainda segundo o estudo, as garotas são duas vezes e meia mais agredidas por esse tipo de violência do que os rapazes.