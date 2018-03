Agricultor chinês 'sósia' de Putin vira celebridade local

ANHUI, CHINA - O agricultor Luo Yuanping, de 48 anos, virou uma celebridade local no seu vilarejo no leste da China pela semelhança com o premiê russo, Vladimir Putin.

Moradores da cidade de Anhui, no leste chinês, o apelidaram de Putin. Alguns dizem que ele é uma versão bronzeada do russo. Já outros não veem tanta semelhança assim.

Luo diz que quando vê o primeiro-ministro na TV, ele sente como se estivesse vendo a si mesmo. A imprensa local diz que algumas pessoas vêm de outras vilas só para conhecer o sósia.

