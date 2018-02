Agricultor é preso no RS após atear fogo no filho O agricultor Joceli José Schulz, de 34 anos, foi preso em flagrante ontem, após atear fogo em seu filho e ameaçar a família com uma serra elétrica, em Sinimbu, no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, Joceli chegou em casa pela madrugada, embriagado, e acordou a companheira e três filhos quando tentava matar o cachorro a machadadas.