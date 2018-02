Agricultores afetados pela chuva receberão até R$ 25 mil Cerca de 1.500 famílias de pequenos agricultores afetados pelas enchentes em Alagoas e Pernambuco, que adquiriram propriedade rural por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), poderão receber até R$ 25 mil cada uma, em um prazo de até 60 dias. O anúncio foi feito hoje pelo representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ademar Almeida, durante o 3º Grito da Terra Nordeste, que reuniu, à tarde, agricultores dos nove Estados nordestinos no bairro Cidade Universitária, em Recife. A mobilização deste ano incluiu, entre as reivindicações, medidas urgentes para os atingidos pelas chuvas e também pela seca - que afeta a região do semiárido.