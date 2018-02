Agricultura amiga do clima pode trazer lucros para produtores O estímulo a técnicas agrícolas que contribuam para diminuir o aquecimento global pode significar um aumento sustentável da produtividade, especialmente para os pequenos produtores. Essa foi a mensagem de Henry Neufeldt, do Centro Mundial Agroflorestal (Icraf, na sigla em inglês), durante a 17.ª Conferência do Clima da ONU, a COP-17. Ele recordou também que as mudanças climáticas possuem um impacto direto e, muitas vezes, imprevisível no manejo das culturas e na colheita.