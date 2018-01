Agricultura sustentada pela comunidade

Surgido no Japão na década de 1960, o sistema ganhou força nos últimos dez anos. Nos EUA, existem centenas de grupos. Na França, começaram em 2001 e hoje há mais de 2 mil no país, com entregas regulares de 80 mil caixas de alimentos para cerca de 320 mil consumidores. "No Brasil, estamos trabalhando para que esse movimento se fortaleça. Em menos de cinco anos, já temos 600 famílias que fazem parte da cadeia", afirma Hermann Pollmann, um dos fundadores da CSA Brasil, entidade que coordena os grupos no País.

Quando ele chegou ao Brasil em 2010, vindo da Alemanha, trouxe a ideia de criar por aqui esses grupos e fundou o primeiro em Botucatu. Hoje, há oito grupos no País, em cidades como São Paulo (três núcleos), Ourinhos, Bauru, Campinas e Itajubá (MG). O de Botucatu é o maior e conta com 12 hectares para produção para 300 famílias. "A demanda por esse tipo de relação com a produção do alimento tem sido maior do que podemos atender", diz Pollman, que conseguiu uma verba do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em janeiro para instituir a CSA Brasil e promover o conceito por meio de cursos, palestras e um site da entidade (csabrasil.org). "Queremos difundir ainda mais o conceito e mostrar que nossa relação com a comida vai além da prateleira - envolve as pessoas que a produzem e a terra."

Vantagens: ter total controle da procedência e frescor do alimento. Como os produtores fazem parte do grupo, as relações são mais pessoais.

Desvantagem: exige total envolvimento do consumidor.

Preço: R$ 70 a cota mensal (R$ 58 vão para os produtores e R$ 12 para administração do grupo), que inclui 1 litro de leite, 1 queijo, 200g de manteiga, verduras, legumes e hortaliças. É possível comprar mais de uma cota. Onde: CSA Brasil tem a lista de grupos existentes (há três núcleos em São Paulo) e informações sobre como fundar um grupo no csabrasil.org.