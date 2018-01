Agrishow semi-árido movimenta Petrolina As tecnologias que impulsionam a agricultura no semi-árido nordestino são as atrações da Agrishow Semi-árido 2007, que vai até sábado, em Petrolina (PE). A feira é realizada numa área de 32 hectares da Embrapa Transferência de Tecnologia. Com um perfil um pouco diferente das edições realizadas em outros Estados, a Agrishow pernambucana é voltada para pequenos produtores e agricultores familiares. Com programação diferenciada, o público pode participar de fóruns, bate-papos tecnológicos e demonstrações a campo, além de visitar os estandes que apresentam as inovações para o setor e mais de cem alternativas de convivência com a seca e transferência de tecnologias para a agricultura familiar. De acordo com o coordenador do evento, Newton Araújo, a principal característica desta edição da Agrishow é mostrar as tecnologias de baixo custo que saem da teoria para se tornarem realidade no dia-a-dia das comunidades. ''''Com as aplicações das técnicas aprendidas durante o evento, estamos contribuindo para termos uma agricultura familiar competitiva e principalmente de qualidade''''.