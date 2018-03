Agroconsult eleva previsão da 2ª safra de milho para 42,1 mi t A segunda safra de milho do Brasil 2013/14 deverá atingir 42,1 milhões de toneladas, informou a Agroconsult nesta sexta-feira, elevando em 900 mil toneladas a previsão na comparação com o número de abril, com um plantio maior que o esperado.