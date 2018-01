Agroconsult eleva previsão para 2ª safra de milho do Brasil a 46,6 mi t

A previsão de maio era de uma produção de 42,1 milhões de toneladas na chamada "safrinha" de milho, que está começando a ser colhida.

Equipes da expedição técnica Rally da Safra percorreram no início deste mês plantações em Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, atualizando estimativas de produção.

Com a nova estimativa, a segunda safra de 2014 deverá ficar apenas 1 por cento abaixo da colheita de 2013. Essa queda de produção era estimada anteriormente em 10 por cento.

"No Paraná, as chuvas ocorridas nos últimos dias têm sido favoráveis para a finalização do desenvolvimento das lavouras", disse a Agroconsult, em nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A consultoria destacou que os dois principais Estados produtores, Mato Grosso e Paraná, reduziram a produção ante 2013, na ordem de 14 por cento e 6 por cento, respectivamente, devido a uma queda na área plantada.

Em Mato Grosso, houve também clima desfavorável em relação ao ano passado, disse a Agroconsult.

A colheita em Mato Grosso avançou para 2,8 por cento da área semeada, disse nesta sexta-feira o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), avanço de 1,5 ponto percentual ante a semana passada e em linha com o ritmo registrado em 2013.

Já no Paraná, segundo principal Estado produtor, a colheita alcança 1 por cento da área, segundo dados mais recentes do governo estadual.

Goiás e Mato Grosso do Sul aumentarão em 16 por cento e 6 por cento a produção de milho safrinha em 2014, o que compensou as perdas observadas no Mato Grosso, disse a Agroconsult.

A consultoria estimou, no fim de maio, a primeira safra de milho do Brasil nesta temporada em 29,8 milhões de toneladas. Desta forma, a safra total de milho do Brasil em 2013/14 deve ser de 76,4 milhões de toneladas.

(Por Gustavo Bonato)