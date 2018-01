Agroconsult mantém estimativa de safra de soja do Brasil; vai reduzir a de milho

Os números da consultoria, disse o analista Marcos Rubin, consideram produtividades conservadoras, o que evitou ajustes na produção do Brasil apesar do tempo adverso em importantes áreas produtoras do Paraná, cujo melhor potencial não deverá ser mais alcançado no norte e oeste.

Com um crescimento de 6 por cento no plantio ante 2013/14, a safra brasileira deverá atingir um recorde, superando em cerca de 8 milhões de toneladas a registrada na temporada anterior.

Apesar de alguns problemas pontuais, o tempo agora tem favorecido o desenvolvimento das lavouras, cujo plantio está praticamente finalizado, acrescentou o analista.

"A boa notícia é que as lavouras ganharam ajuda do clima nas últimas semanas, a safra se desenvolveu muito bem, regiões que estavam um pouco críticas se recuperaram", disse ele, destacando que mais chuvas são necessárias na fase crucial do enchimento de grãos.

A expectativa da Agroconsult é de que a produtividade de soja do Brasil fique em 50 sacas por hectare, ante recorde de 52 sacas na média do país obtida na safra 2010/11.

A área plantada em 14/15 será recorde em 31,7 milhões de hectares, com produtores apostando mais na soja que no milho na safra de verão.

QUEDA NO MILHO

A colheita de milho no verão deverá ficar abaixo das projeções iniciais por conta de uma seca em algumas áreas do Rio Grande do Sul, incluindo as Missões, por chuvas irregulares.

"O nosso número é de 29,2 milhões, mas devemos revisar para baixo, ainda não fizemos porque vamos para campo no início de janeiro", disse.

Na safra passada, o Brasil colheu 31,7 milhões de toneladas no verão, quando plantou uma área ligeiramente maior.

Para a Agroconsult, o plantio da segunda safra do país deverá ficar estável ante o ano passado, diferentemente do que acredita boa parte do mercado.

"Os preços do milho melhoraram nos últimos meses, o produtor está postergando a decisão de plantar até a última hora", afirmou.

A safra total (primeira e segunda) do Brasil está estimada em 78 milhões de toneladas, cerca de 2 milhões a menos que no ano passado, com a maior parte vindo da então chamada "safrinha".