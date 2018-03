Agroeste lança quatro híbridos de milho A Agroeste Sementes apresentou, durante o Show Rural Coopavel, quatro novos híbridos de milho para alta tecnologia. O AS 1540, de ciclo precoce e grãos semiduros, é indicado para plantio na safra de verão e na safrinha. O híbrido AS 1551, também para ambas as safras, de acordo com a empresa, tem ciclo superprecoce e grãos longos e pesados. Já o AS 1572, indicado para a safra de verão, apresenta ciclo precoce e grãos amarelos semidentados. E o AS 1579 apresenta ciclo precoce e porte de planta médio.