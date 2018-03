AGU derruba liminares que permitiam bebida no RS A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu cassar três das quatro liminares conseguidas por comerciantes do Rio Grande do Sul para manter a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos localizados à beira de rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou cerca de 250 estabelecimentos e multou 25 deles por venda de bebidas desde sexta-feira, no Estado. O levantamento foi divulgado no início da noite de hoje pelo inspetor Alessandro Castro, do Núcleo de Comunicação da PRF no Estado. Alguns dos bares, lanchonetes e mercados também foram autuados por não terem exibido o cartaz de aviso da proibição aos consumidores. A quarta liminar, do Clube Gigante do Vale, que promove festas populares em São Leopoldo, vigorava no início da noite de hoje, mas a expectativa da Polícia Rodoviária era de que também fosse suspensa em poucas horas.