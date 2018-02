AGU: parecer não indica apoio a proposta de honorários O chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Luís Inácio Adams, afirmou nesta terça-feira, 5, que o parecer do órgão sobre o pagamento de honorários a advogados públicos por causas ganhas em nome da União não significa apoio à proposta contida no projeto de Código de Processo Civil, que tem votação prevista para hoje. Adams ressaltou que a decisão é do Congresso. "O parecer diz que é possível, não que é legal. Depende da lei. A decisão é do Congresso", afirmou.