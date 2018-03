AGU recorrerá de cancelamento de filantrópicas

Por meio de sua assessoria, a AGU informou que não tomou conhecimento dos argumentos da juíza para se posicionar, mas é praxe da instituição recorrer de decisões judiciais que impeçam a eficácia de medidas provisórias. Nesse caso, assim que for notificada da liminar, a AGU vai pedir parecer da Casa Civil sobre a relevância e o interesse público contido na MP.

Na liminar, a juíza determina o cancelamento das isenções fiscais concedidas às entidades e que os valores não pagos até agora, por conta da MP, sejam calculados pela Receita Federal e inscritos na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ainda de acordo com a decisão, o Ministério Público deve apresentar à Justiça uma lista com os nomes de todas as entidades beneficiadas.

Os obstáculos alegados pelo governo para investigar e julgar os pedidos de renovação de certificados, segundo a magistrada, não podem ser justificativa para concessão de isenções fiscais. Para a aprovação da MP, o governo alegava na época não haver estrutura para averiguar cada uma das entidades. A juíza considerou a medida provisória "lesiva aos cofres públicos" e mais censurável ainda frente à atual crise econômica.