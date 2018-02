AGU veta lei estadual sobre eutanásia de cães doentes

O documento foi usado para o governo de São Paulo vetar um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, que previa a possibilidade de donos de cães com diagnóstico de leishmaniose exigir um exame de contraprova - custeado pelo governo - antes de ser determinada a eutanásia do animal.

Considerada um problema de saúde pública, a leishmaniose é transmitida para o homem por meio da picada do mosquito palha contaminado. O cão é o principal hospedeiro da doença. A recomendação do Ministério da Saúde é sacrificar animais contaminados para evitar a proliferação e contágio de seres humanos que estejam próximos do animal.