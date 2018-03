Água do Rio Tietê será usada para abastecer Araçatuba Poluída na Grande São Paulo, a água do Rio Tietê será usada para abastecer uma população de quase 200 mil habitantes no interior do Estado. Araçatuba, a 530 quilômetros da capital paulista, será a primeira cidade não ribeirinha do Estado a usar a água do rio para abastecimento da população, de 180 mil habitantes. O projeto de captação da água do Tietê, iniciado há dez anos pelas autoridades municipais, será finalmente concluído neste sábado, 15, pela Soluções Ambientais Araçatuba S.A. (Samar), concessionária que administra o serviço público de abastecimento de água no município.