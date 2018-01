Água: SP violou pacto federativo, diz secretário do Rio O secretário estadual da Casa Civil do Rio, Leonardo Espíndola, classificou como "violação completa do pacto federativo" a decisão do governo paulista de reduzir a vazão do reservatório do Rio Jaguari de 30 mil para 10 mil litros de água por segundo, afetando o abastecimento das cidades que dependem do Rio Paraíba do Sul. Mesmo assim, ele disse que acredita em "uma solução técnica e consensual" mediada por órgãos federais, apesar dos problemas causados pela "posição unilateral" do governo paulista.