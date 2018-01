Ainda Cicarelli: vídeo faz sucesso na Espanha Com a vida pessoal mais agitada do que a profissional, a modelo Daniella Cicarelli, de 26 anos, voltou às manchetes internacionais. O vídeo divulgado na segunda-feira no site YouTube, com cenas quentes da modelo com o namorado Renato Malzoni, de 33, numa praia de Cádiz, na Espanha, foi um dos assuntos principais dos jornais, revistas e mesmo da TV espanhola. A emissora TeleCinco, uma das maiores do país, veiculou os 4 minutos polêmicos de Daniella e o namorado. O vídeo começa com carícias apaixonadas na areia e acaba numa suposta cena de sexo no mar. O canal ainda exibiu a entrevista com o autor do vídeo, Miguel Temprano, no programa Dolce Vita. O videomaker revelou-se um especialista em celebridades. Além de paparazzo, trabalha como jurado de reality shows. Temprano contou que fez as imagens a 150 metros de distância do casal, sentado na areia da praia. ´Fiquei 21 minutos filmando´, disse. O vídeo, divulgado primeiramente pelo YouTube, que retirou o link no mesmo dia, foi copiado por outros sites e ainda circula. O site da revista Interviú, também espanhola, reproduziu imagens do vídeo e divulgou uma nota destacando a falta de discrição do casal durante as férias que passaram em Cádiz. Os dois, segundo o veículo, circulavam sempre aos beijos e abraços, chamando muita atenção. O escândalo do vídeo ganhou até as páginas do jornal La Voz de Cádiz. Figura carimbada Essa é a terceira vez que a modelo vira o foco das atenções da mídia internacional. Daniella esteve nas capas dos principais impressos do mundo em fevereiro de 2005, quando se casou com Ronaldo numa festa espetacular no castelo de Chantilly, na França. Três meses depois veio a separação bombástica com o craque e a modelo voltou a ser assunto do dia no mundo inteiro. Daniella não se pronunciou sobre o vídeo. Apresentadora do programa Beija Sapo, da MTV, ela não apareceu na emissora nos últimos dois dias. Ela continua no comando do programa e retorna às gravações na semana que vem. Daniella será um dos mestres de cerimônia do VMB 2006, premiação anual da MTV, que acontecerá no dia 28 deste mês, ao lado dos VJs Marcos Mion e Cazé. No Orkut, site de relacionamentos virtuais, há 482 comunidades com o nome da modelo. Desse total, 54 foram criadas nos últimas dois dias e fazem gracinhas e trocadilhos sobre as imagens na internet. O namorado, o economista Renato Malzoni, continua trabalhando normalmente no banco de investimentos Merrill Lynch, em São Paulo. Os amigos estavam preocupados com as conseqüências do escândalo. Mas Malzoni tem fama de namorador. Está sempre acompanhado de mulheres bonitas. Foi namorado e sócio da estilista Cris Barros, dona de uma grife nos Jardins, que leva seu nome, e teve um affair com a top Letícia Birkheuer.