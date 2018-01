Air France usará chips RFID em bagagens A companhia aérea Air France começou a avaliar se é viável ou não rastrear bagagens usando as etiquetas inteligentes, chamadas de RFID. A companhia iniciou nesta semana uma série de testes usando a tecnologia destes chips para facilitar a localização e manuseio de malas em aeroportos. Por enquanto, o teste ficará restrito ao aeroporto Charles de Gaulle, o principal da capital francesa, Paris. Os chips RFID podem evitar a perda de malas e o envio de bagagens para destinos errados. Como seu funcionamento é reativo - o chip ´avisa´ aos sensores quando está dentro do raio de ação de um leitor - uma mala que vai embarcar no vôo errado poderá ´avisar´ os operadores do engano. Os testes também acontecerão no aeroporto de Amsterdã, nos vôos da KLM, afirmou uma porta-voz da Air France. O piloto de avaliação da tecnologia RFID custará cerca de 300 mil euros. A expectativa é de que a diminuição nos custos de indenizações por perda de bagagem e a fidelização dos clientes compensem os custos de adoção da tecnologia. O chip deve ser colocado junto ao código de barras que é colocado nas malas, durante o despacho das bagagens. (Com EFE)