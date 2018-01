Airis desembarca no Brasil com GPS veicular e eletrônicos Com um investimento de US$ 10 milhões, a espanhola Infinity System desembarca no mercado brasileiro com a sua marca Airis. A empresa irá distribuir no País suas linhas de áudio e vídeo, notebooks, acessórios de informática e navegadores GPS para automóveis. O Brasil também cera a base inicial de operações na América Latina e irá receber até o final do ano, cerca de 70 modelos da Airis, incluindo televisores de LCD, câmeras fotográficas digitais, Webcams e tcadores de vídeo digital. Em seu primeiro ano de atividades prevê faturar US$ 30 milhões. Os produtos da companhia começam a chegar a grandes redes varejistas até o final do mês, incluindo aí empresas como Fast Shop, Wal-Mart, Ponto Frio e as lojas Etna, além da Americanas.com. "Apostaremos no respeito às expectativas do consumidor para buscar a diferenciação de nossos produtos", afirmou Ricardo Kamel, vice-presidente da Airis na América Latina. Os primeiros lotes de produtos a desembarcar no país somam mais de 150 mil unidades. Entre eles estão produtos inovadores no mercado como os navegadores GPS, uma categoria que a Airis lança no país, já com software em português. Também chegam ao Brasil este mês aparelhos de DVD convencional e portátil, notebooks, MP3 Player, MP4 Player, webcams e um micro system com função de DVD. Taxistas A empresa também começará a comercializar no Brasil um navegador GPS veicular para usuários finais. Esse tipo de equipamento permite traçar rotas que indicam o caminho ao motorista durante o percurso. O primeiro modelo a chegar ao Brasil é o Airis T920A, já com software em português e mapas das regiões metropolitanas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG). "Já vendemos o aparelho para uma cooperativa de taxistas, que implementará o modelo em 40% de sua frota, chegando a 300 veículos", afirmou Kamel. O Navegador Airis T920A é um dos mais vendidos da marca na Europa. Com tela LCD de 3,5 polegadas, pesando apenas 178 gramas. O usuário informa o destino e indica a preferência pelo caminho mais curto ou mais rápido de carro ou a pé. Em segundos, o software traça a rota desejada. Durante todo o percurso, o equipamento fala ao motorista, em português, quais são as ruas e as conversões que devem ser feitas. Se o motorista errar ou mudar o caminho, o navegador automaticamente refaz a rota. O modelo traz módulo GPS e antena integrada. Pode ser utilizado por motoristas em seus carros e motos e até mesmo por pedestres. O aparelho chega ao mercado com preço sugerido de R$ 1.999,99. Na Europa, a empresa fabrica cerca de 290 mil navegadores GPS por ano.