Airis lança GPS com Bluetooth e Wi-Fi A espanhola Airis está lançando no Brasil o novo navegador GPS T620. O aparelho, que combina as funções de PDA e navegador, traz as tecnologias sem fio Bluetooth e Wi-Fi. O T620 usa o sistema operacional Windows Mobile 5.0, traz processador Samsung 2440 com 400 MHz e apresenta tela LCD de 3,5 polegadas sensível ao toque. O aparelho tem antena integrada e software de navegação Route 66. O modelo traz ainda gravador de voz. Como micro de mão, pode tocar músicas em MP3, WAV e WMA, vídeos em DIVX e fotos no formato JPG. Com software em português, o Pocket PC com GPS traça rotas e mostra o caminho ao motorista durante o percurso. O usuário informa o destino e indica a preferência pelo trajeto mais curto ou mais rápido, de carro ou a pé. Em segundos, o software traça a rota desejada. Durante todo o percurso, o equipamento fala ao motorista, em português, quais são as ruas e as conversões que devem ser feitas. Custará R$ 2299 no Brasil.