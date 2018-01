Ajuda a Santa Catarina vem via web

Depois de ficar ilhada na rua por uma hora no sábado, dia 23, a publicitária Juliana Silva se indignou ao chegar em casa, em Blumenau (SC), e não ver nenhuma notícia sobre a enchente que viria a ser a pior dos últimos 25 anos em Santa Catarina. "Era como se estivéssemos em outra dimensão", diz ela. Abalada pela situação na cidade e pela falta de informação, Juliana viu que muitos usuários do Twitter descreviam experiências caóticas e decidiu criar seu próprio canal de notícias, o blog Alles Blau (www.allesblau.net), para divulgar o que as pessoas haviam presenciado. De domingo, dia 23, até sexta-feira, mais de 650 posts foram publicados com a ajuda de 12 colaboradores, internautas, empresas e órgãos oficiais que enviavam informações por e-mail. "Chamei gente para ajudar e, com a falta de energia em casa, o site não ficava desatualizado". Além de contar quais eram os pontos de alagamento e deslizamento na cidade, eles publicavam nomes de pessoas desaparecidas, adicionavam fotos e vídeos feitos por internautas e ainda diziam onde era possível entregar doações. Visitantes do blog enviavam e-mails oferecendo comida e água para quem precisasse, que também eram publicados. O Alles Blau está longe de ser o único exemplo de jornalismo colaborativo e coletivo que surgiu, infelizmente, por causa da tragédia no Vale do Itajaí. O espanto com a situação causou uma mobilização intensa na web. Internautas encheram as páginas do Flickr, do YouTube, do Orkut e de seus blogs com imagens e vídeos da tragédia que vivenciaram, além de escrever mensagens de solidariedade e pedidos de doação. Um deles foi a advogada Carolina Anton, de Blumenau. Ela registrou o deslizamento de terra sobre uma casa a metros de seu prédio. "Ouvi um estrondo e corri para a sacada de um vizinho. Liguei a câmera e a encosta desabou. Eram os últimos segundos de bateria", diz. Seu vídeo tinha mais de 220 mil visualizações no YouTube até sexta-feira. Outro usuário que publicou um dos vídeos mais vistos sobre a tragédia, o controlador de tráfego aéreo Rodrigo Feijó, de 33 anos, acredita que as pessoas sentem necessidade de saber mais ao ver uma notícia trágica e logo procuram mais informações na internet, em sites como o YouTube, para ter uma visão mais pessoal do acontecimento. A web também foi usada como ferramenta para ajudar as mais de 78 mil pessoas que perderam suas casas ou tiveram de deixá-las. O estudante de arquitetura Alexandre Reis Felippe, de 20 ano, trabalhava como voluntário em um alojamento em Itajaí e percebeu que muitas pessoas havia se separado de parentes. "A primeira pergunta que faziam era onde estavam seus filhos ou pais", conta. Ele decidiu reunir os nomes das pessoas no blog Desabrigados de Itajaí (http://desabrigadositajai.wordpress.com) para ajudar os parentes que estivessem em busca deles. Felippe foi além do alojamento onde estava, e entrou em contato com a Defesa Civil para publicar os nomes de outros abrigos. Outro blog parecido é o Lista Enchente (http://listaenchente.blogspot.com). Além de nomes de pessoas desabrigadas, os internautas deixavam comentários em busca de parentes. Os sites foram utilizados até mesmo pela Defesa Civil quando alguém procurava conhecidos em abrigos. A Prefeitura de Itajaí, ilhada pela enchente e com os sistemas fora do ar, também teve de recorrer a um blog (http://prefeituradeitajai.wordpress.com). "Tive de ir ao porto da cidade para me conectar. Só lá havia internet", diz o assessor de imprensa e blogueiro, Rafael Weiss, de 28 anos. "O blog era o único meio de se comunicar. Coloquei fotos, vídeos e publiquei comunicados no Orkut", conta. E, como sempre acontece neste tipo de situações, gente mal intencionada criou emails falsos para enganar gente disposta a ajudar, que vão desde phishings até contas bancárias falsas. Não custa redobrar o cuidado, ainda mais numa situação destas. COMUNICAÇÃO ORKUT – Usuários da maior rede social do Brasil trocaram informações, fotos, fazem comentários e pedidos de doações pelas comunidades "Santa Catarina" e das cidades atingidas, como, "Blumenau", "Itajaí" e "Brusque". YOUTUBE – O site de vídeos registra mais de 300 filmes relacionados com as enchentes de Santa Catarina. Grande parte foi filmada pelos internautas que presenciaram os efeitos das chuvas em diferentes pontos de cada cidade. Há até imagens aéreas. FLICKR – São mais de 400 resultados nas páginas do Flickr, popular site de armazenamento de fotografias. Há imagens impressionantes registradas pelos usuários do site, principalmente nas cidades de Itajaí, Blumenau e Balneário Camboriú. MSN E TWITTER– Antes de as chuvas se tornarem notícia nos veículos de comunicação, foi pelo MSN (ou Windows Live Messenger) e pelo Twitter (twitter.com) que as pessoas começaram a trocar informações sobre os pontos de alagamento. No Twitter, há canais específicos para os tópicos (#blumenau e #enchente) Enchente na web