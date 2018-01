Ajuda por email é eficaz no combate ao vício do fumo, diz estudo A ajuda por meio de correio eletrônico pode ser uma boa forma de ajuda às pessoas que querem deixar de fumar, segundo estudo realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Catania, no sul da Itália. O estudo, cujos resultados foram anunciados na segunda-feira em um comunicado, mostrou que um terço das pessoas acompanhadas conseguiu deixar de fumar "graças ao apoio oferecido por especialistas por meio de correio eletrônico", enquanto entre os que não deixaram de fumar houve uma forte redução no consumo de cigarros, de 26 para oito por dia. A pesquisa, dirigida por uma equipe conduzida pelo professor Riccardo Polosa, da Universidade de Catania, analisou 30 pessoas. As mensagens de email continham principalmente informação sobre tabaco e os danos que produz no organismo humano.