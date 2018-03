AL demite 3 policiais acusados de cometerem crimes O governador de Alagoas Teotonio Vilela Filho (PSDB) demitiu hoje três policiais civis acusados de envolvimento com assassinatos, tráfico de drogas e o crime organizado. Um deles é o ex-vereador Jesse James Viana, condenado a 76 anos de prisão por seqüestro, cárcere privado, assassinatos e ocultação de cadáveres. As demissões, publicadas no Diário Oficial do Estado, atingiram também Alexandre Machado de Mendonça e Oliveiros José Maranhão Valença da Silva. Os três foram demitidos depois de responderem a processos na Corregedoria da Polícia Civil de Alagoas, com base no Estatuto do Servidor Público do Estado.