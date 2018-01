Al Gore e a TV do futuro A sede da Current TV fica no centro da cidade, em San Francisco. É, como muitos prédios comerciais da região, uma construção do início do século 20 feita de tijolos de barro vermelho cujo interior foi inteiramente reformado. Lá dentro, paredes de vidro permitem vermos os editores de imagem trabalhando, escadas de metal negro levam ao segundo andar – é um prédio antigo onde tudo no interior parece de ponta. A televisão criada pelo ex-vice-presidente americano Al Gore foi ao ar em 2005 com um conceito extraordinário: nela, todo o conteúdo seria produzido pelos espectadores. Tudo parecia fazer sentido. Equipamento de produção de vídeo, da câmera ao computador que edita, é cada vez mais barato. E há uma infinidade de pessoas num país como os EUA produzindo material extraordinário sem conhecer o caminho para exibição. Na prática, descobriram que não era bem assim e os problemas são dois. O primeiro é copyright. Uma quantidade incrível de vídeos que chegam ao site da Current como sugestões para exibição ou têm dono e foram pirateados sem permissão ou, mais comum, o autor usou imagens que encontrou na web ou gravou da TV sem permissão. Muitas vezes, o gesto foi de boa fé. A maioria não sabe que as leis são confusas e frequentemente inconclusivas a respeito do uso de imagens de outros para gerar novos produtos. O resultado é que a Current precisa de um tipo de profissional que não é tão comum em outros canais de televisão. São pessoas com um incrível arsenal de referências audiovisuais. Gente do tipo que põe os olhos num frame de três segundos e diz "eu já vi isso antes". Aí encontra a imagem original para ter certeza de que seu uso é legal. São portentosas bibliotecas mentais que a rapaziada tem lá. O segundo dilema é qualidade. Retire-se tudo aquilo que não pertence a outro e o que sobra das colaborações é, em geral, ruim. Não é difícil compreender – visite o YouTube. Das produções amadoras, quase tudo é muito ruim. O pouco que resta em geral trabalho de estudantes de cinema ou profissionais que fizeram algo em seu tempo livre. Com a Current, não é diferente. Como a maioria das pessoas não conhece o suficiente de vídeo para colaborar com um canal de televisão, como construir um canal colaborativo? Permitindo que os espectadores votem nas notícias que lhes interessa. Alguém lê algo interessante em um site na Tanzânia e põe o link, com um pequeno resumo, na página da Current. A partir daí, espectadores cadastrados votam na notícia. A cada hora, a notícia mais votada é pinçada pela equipe de produtores. Começa o trabalho de produção. Eles descobrem se há imagens – fotografias, filmes – sobre o assunto. Ligam para pessoas que estejam envolvidas com a crise na Tanzânia, gravam entrevistas por telefone, se informam. Como o objetivo do canal é ser barato, não têm locutores. Usam para a narração uma agradável voz computadorizada. E, uma hora após um determinado assunto ter sido o mais votado, uma reportagem sobre ele vai ao ar na Current. O ambiente é jovem e raras as pessoas no prédio parecem ter mais do que 30. A exceção é o inspirador. A sala de Al Gore tem quase nenhuma decoração e a parede que dá para o corredor é de vidro. Quando ele está em San Francisco trabalhando, todos o veem o tempo todo, atrás de seus três monitores. Gore tem, na parede, um único quadro. É uma imagem gigantesca do planeta Terra. Ele diz que é para ninguém ali jamais esquecer que tudo o que fazem tem uma única razão: lembrar o planeta. Gore, no entanto, não estava quando visitei o escritório. Ele anda ocupado com a transição de governo nos EUA. Está envolvido com a equipe que cuidará das questões ambientais no governo de Obama. Tecnologia digital está mudando profundamente a forma como todos fazemos jornalismo. A Current por certo não substituirá os canais de notícia. Mas dar algum tipo de poder ao telespectador não é, de forma alguma, uma má idéia. E provavelmente ficará indispensável um dia. pedro.doria@grupoestado.com.br