Al Qaeda cresce na fronteira afegã-paquistanesa, dizem EUA A Al Qaeda parece estar ampliando sua influência entre grupos militantes islâmicos na região da fronteira do Afeganistão com o Paquistão, oferecendo dinheiro, treinamento e outras ajudas, dizem especialistas norte-americanos. A facção de Osama bin Laden, que há mais de um ano vem reconstituindo seu espaço no Paquistão, assumiu um papel importante na recente iniciativa do Taliban e de outros grupos radicais para coordenar suas operações no Afeganistão e Paquistão. "Estamos vendo um aumento na cooperação entre os insurgentes [afegãos] e também os terroristas liderados pela Al Qaeda. Eles estão ampliando sua coordenação", disse na terça-feira o general norte-americano David Rodriguez, comandante das forças da Otan no leste do Afeganistão. "Eles estão fertilizando mutuamente suas táticas, técnicas e procedimentos, e também novamente obtendo recursos principalmente da Al Qaeda, que é o ator central na equação do terrorismo", disse ele a jornalistas, falando do Afeganistão por teleconferência. Soldados dos EUA e forças locais se uniram no final de 2001 para derrubar o regime Taliban, mas a violência nos insurgentes recrudesceu nos últimos dois anos. Em 2007, cresceu também a atividade dos militantes na fronteira com o Paquistão, país que tem armas nucleares e onde atentados suicidas vêm matando centenas de pessoas, inclusive a ex-primeira-ministra Benazir Bhutto. Vários analistas vinculam a situação do Afeganistão à do Paquistão. "Sempre foi assim. O fato é que levamos o Taliban para o Paquistão, junto com outros elementos islâmicos", disse Anthony Cordesman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.