Al Qaeda publica fotos de europeus sequestrados no Mali

A Al Qaeda no Magreb Islâmico assumiu responsabilidade na semana passada pelo sequestro de cinco pessoas -- dois franceses que o grupo acusou de serem espiões -- e três cidadãos de um país europeu não revelado, em outro incidente no norte do Mali, alguns dias depois.

Nas duas fotos, os reféns aparecem rodeados por homens mascarados e armados. Em uma delas, os franceses parecem ter as mãos atadas atrás das costas. Os outros três estão com as mãos em cima dos joelhos. Todos parecem estar bem de saúde.

As forças de segurança do Mali disseram na segunda-feira que haviam detido cinco pessoas acusadas de sequestrar dois franceses em nome da Al Qaeda do Magreb.

O Mali está sob crescente pressão internacional para acelerar a luta contra a Al Qaeda, imersa em um lucrativo mercado com os resgates dos ocidentais sequestrados na região do Sahel (ao sul do Saara).

(Reportagem de Ali Al-Daly)