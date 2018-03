Alagoas institui urgência para recuperação de delegacias O governador de Alagoas, Teotonio Vilela Filho (PSDB), assinou na sexta-feira passada um decreto que institui o Estado de Urgência na Secretaria de Defesa Social de Alagoas, com o objetivo de dar rapidez à recuperação de delegacias e do sistema prisional, sem ser necessária a realização de licitações. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado hoje.