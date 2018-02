Alagoas suspende recebimento de roupas e alimentos

SÃO PAULO - A Defesa Civil de Alagoas informou hoje que o recebimento de doações de roupas, calçados e alimentos às vítimas das chuvas está suspenso. Segundo o órgão, os locais de estocagem, como o quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado e as prefeituras das cidades afetadas, estão superlotados pelas doações já recebidas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as necessidades das famílias já estão sendo supridas com os produtos doados anteriormente. No entanto, o apelo por doações de produtos de higiene pessoal e material de limpeza continua. No momento, os produtos que as vítimas mais precisam são fraldas descartáveis e geriátricas, absorventes, roupas íntimas masculinas e femininas, sabão em barra e em pó, baldes e vassouras.