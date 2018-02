Alagoas vive onda de assassinatos de moradores de rua O morador de rua Adriano Vieira da Silva, de 22 anos, foi morto a tiros ontem à noite quando dormia num ponto de ônibus no centro de Maceió. A vítima foi atingida por uma bala no peito. Segundo o Centro Integrado de Operações da Defesa Social, com a morte dele, sobe para dez o número de moradores de rua assassinados só este ano em Alagoas.