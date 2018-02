Alasca sedia concurso mundial de barba e bigode

Dezenas de homens de várias nacionalidades reúnem-se neste sábado para participar do 9º Campeonato Mundial de Barba e Bigode na cidade de Anchorage, no Estado americano do Alasca.

Os competidores vêm de países como Alemanha e Suécia, e disputam prêmios em 18 categorias, entre elas cavanhaque, barba freestyle e bigode Dalí.

Segundo os organizadores, o objetivo do concurso é "celebrar e premiar padrões de excelência no crescimento e design dos pelos faciais".

No último concurso, há dois anos, em Brighton, na Grã-Bretanha, 252 concorrentes competiram em 17 diferentes categorias.