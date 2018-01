Albânia é o país europeu que menos usa a internet

A Albânia é o país que menos usa a internet na Europa, já que apenas 1% dos três milhões de albaneses utilizam a rede, segundo dados do instituto de estatísticas Instat, divulgados nesta quarta-feira, 16, em Tirana. Os especialistas do instituto destacam que, pelo contrário, há um alto índice de uso do telefone celular, pois 80% da população albanesa possui um aparelho próprio, e consideram que o baixo nível de acesso à internet se deve às elevadas tarifas cobradas na Albânia por este serviço. Também chamam a atenção o pouco número de telefones fixos e computadores disponíveis nas casas dos albaneses. Os preços oferecidos aos clientes para o uso de internet oscilam entre 16 euros e 35 euros mensais, o que representa até 45% do salário mínimo. Apesar de o atual governo albanês ter implementado há dois anos a campanha "Albânia na era da internet", que prevê a difusão desta tecnologia nas escolas do país, só 12% dos estudantes usam a rede, segundo um estudo publicado recentemente pela imprensa.