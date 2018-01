Álbum do NASA é hi-tech da introdução ao final Foram precisos cinco anos para reunir toda a patota que forma o NASA. Apesar do centro das operações girar em torno de Zegon e Squeak E. Clean, a dupla estima que haja mais de cem colaboradores no álbum de estréia, entre cantores e instrumentistas. O disco, intitulado Spirit of Apolo, tem lançamento previsto para o dia 17 de fevereiro. "Demorou muito para juntar toda essa gente. Mas a experiência foi ótima. Houve pessoas que trabalharam de graça, como o David Byrne, que disse que estava fazendo aquilo porque realmente acreditava no projeto". Além de figurões do pop – como Tom Waits e Karen O, vocalista do grupo Yeah Yeah Yeahs –, há também estrelas da música alternativa. A jovem Santogold, Spank Rock e até Seu Jorge dão as caras no trabalho de estréia da dupla. Hoje Zegon faz suas músicas utilizando um notebook, técnica bem distante de suas primeiras incursões pelo mundo da música. "Tenho algumas gravações que ainda estão em rolos de fita. Era tudo feito externamente, com equipamentos analógicos. Hoje eu posso fazer um remix no computador enquanto viajo de avião para Belo Horizonte", diz. Além de utilizar tecnologias avançadas de produção musical, a dupla contou também com algumas soluções criativas para finalizar o álbum. A introdução, por exemplo, foi gravada por pessoas em diversos lugares do mundo, utilizando o software de mensagens instantâneas iChat. "Eu e o Squeak chamamos todas as pessoas que estavam conectadas, e pedimos para quem lessem um texto que havíamos elaborado. Conectamos um microfone no computador e gravamos".