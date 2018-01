Álbum Virtual é nova aposta da gravadora Trama Outra bóia que emerge no Brasil como promessa de salvação para a indústria fonográfica é o Álbum Virtual, da Trama. No site do projeto (albumvirtual.trama.com.br), a gravadora disponibiliza álbuns gratuitos, patrocinados por grandes empresas. O artista ganha pelo seu trabalho, e o consumidor não paga nada por ele. "As bandas estão nos ligando e pedindo para colocar o álbum disponível de graça. Mas é preciso haver patrocínio. Um estúdio precisa pagar sua conta de luz, técnicos, etc. Então o dinheiro precisa vir de algum lugar", diz João Marcelo Bôscoli, presidente da gravadora Trama. O projeto já lançou o álbum mais recente do grupo Cansei de Ser Sexy, Donkey, e do compositor Ed Motta, Chapter 9. Entre as empresas patrocinadoras estão a Volkswagen e a VR. Todos eles foram lançados com uma animação flash em que é possível navegar pelo encarte do disco, em um efeito que simula folhas de papel. Bôscoli diz que "não imaginava que as coisas fossem dar certo tão rapidamente. É um caminho novo, e precisamos ter paciência. Até o CD chegar aos nossos carros ele percorreu um caminho longo, e somos uma empresa pequena no Brasil." A Trama está negociando parcerias com a Nero – fabricante do famoso software de gravação de CDs – e a Microsoft. O próximo lançamento será Quarteto em Branco e Preto Canta Noel Rosa. Atualmente, a banda Móveis Coloniais de Acaju está em estúdio gravando seu próximo trabalho, que será lançado no formato Álbum Virtual no fim do ano ou no começo de 2009. O Teatro Mágico terá seu disco relançado pela Trama ainda neste ano, em formato físico, e negocia com a gravadora para fazer o lançamento também em formato de Álbum Virtual.