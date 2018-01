Alcatel assina contrato com a Telefónica para a América Latina O fabricante francês de telecomunicações Alcatel anunciou nesta terça que conseguiu um contrato para atualizar as redes de transporte de dados da Telefónica nos países onde atua a empresa espanhola. O contrato compreende tecnologias IP (de conexão à internet) e redes de transporte ótico para que a Telefónica possa oferecer serviços interativos a clientes particulares ou empresariais, explicou em comunicado a Alcatel, que não revelou os montantes do acordo. O fabricante francês disse que as tecnologias "integradas e flexíveis" se adaptarão às necessidades de cada país para que o operador possa oferecer uma maior largura de banda a seus clientes, com serviços multimídia como o vídeo sob demanda, a televisão de alta definição e as redes particulares virtuais. O diretor de serviços tecnológicos da Telefónica internacional, Horacio Acerbi, justificou a opção da Alcatel por sua "liderança" no mercado de banda larga, redes ópticas e serviços de IP, além da sua experiência, assim como a "colaboração a longo prazo" entre as duas empresas. Acerbi afirmou que a Alcatel inspira "a confiança necessária para garantir que os clientes possam desfrutar dos novos serviços com a qualidade requerida". O presidente das atividades de comunicações fixas da Alcatel, Michel Rahier, se mostrou convencido de que suas infra-estruturas de redes estão "fortalecendo a liderança mundial da Telefónica em comunicação avançada e serviços de entretenimento" "O sucesso também reforça nossa posição como parceiro nas transformações estratégicas de redes", acrescentou Rahier.