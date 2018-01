Alcatel-Lucent afasta presidente-executiva A fabricante de equipamentos de telecomunicações Alcatel-Lucent afastou nesta terça-feira seu presidente do conselho e a presidente-executiva após uma série de alertas de lucro e perda de participação de mercado. A presidente-executiva, Pat Russo, que há tempos era vista pelo mercado como ocupante de um assento ejetor na maior fornecedora de equipamentos para redes fixas, deixará a companhia antes do final do ano, enquanto Serge Tchuruk, o arquiteto da fusão que criou a empresa em 2006, deixará a Alcatel-Lucent em 1o de outubro. A decisão da companhia acontece semanas depois de acionistas terem dirigido fortes críticas aos principais diretores da empresa, após uma série de alertas de lucro e queda no preço da ação, e de terem aprovado medidas que tornam mais fácil o afastamento de altos executivos. A companhia também divulgou um acentuado prejuízo no segundo trimestre. "Isso é uma admissão pública, se é que alguém ainda precisa disso, de que a fusão foi um fracasso", disse Niclas von Stackelberg, analista da Sal. Oppenheim. O grupo foi criado quando a francesa Alcatel comprou a norte-americana Lucent. Mas a empresa combinada teve problemas para competir com rivais asiáticos que atuam com custos menores e aprenderam rapidamente como entregar alta qualidade de voz sobre redes de comunicação baseadas na Web e celulares. Às 8h15 (horário de Brasília), as ações da Alcatel-Lucent subiam 2,1 por cento, depois de terem avançado quase 6 por cento mais cedo. Este ano, o papel acumula queda de 23 por cento depois de se desvalorizar em 55 por cento em 2007. Henry Schacht, ex-presidente executivo da Lucent até que Russo assumiu seu posto em 2002, vai renunciar imediatamente de sua cadeira no conselho da empresa. A Alcatel-Lucent informou que tanto Tchuruk quanto Russo decidiram sair. A empresa divulgou que o conselho vai buscar um novo presidente para o órgão e um novo presidente-executivo imediatamente. "O conselho também está iniciando processo para mudar sua composição para um grupo menor que incluirá novos membros", divulgou a companhia.